Школа в Мурманской области закрылась после массового отравления

В школе № 2 Полярного Мурманской области отменены занятия. Там произошло массовое отравление детей, пострадавшими оказались более 20% учеников. Об этом ИА «Би-порт» сообщили в прокуратуре региона.

За медицинской помощью обратились не менее 40 ребят, трое госпитализированы. Проводится проверка учебного заведения. По результатам исследования будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц.

В декабре случаи отравлений зафиксированы в четырех школах Старой Руссы Новгородской области. Всего инфекционные заболевания выявлены у 29 детей. Источником заражения была продукция, которую в эти школы поставляла компания «Мед-Фуд». Кроме того, семь сотрудников самого предприятия также госпитализированы.