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Возбуждено дело об отравлении воспитанников детсада в Хакасии

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По факту отравления 17 малышей в детском саду в селе Бея Бейского района Хакасии возбуждено уголовное дело. Все заболевшие норовирусной инфекцией воспитанники употребляли приготовленную в столовой пищу, не соответствующую гигиеническим нормам. Об этом пишет ИА FlashSiberia.

Сотрудников учреждения «Ивушка» подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья детей. В декабре после отравления детский сад пришлось временно закрыть.

Как писал портал iz.ru, в октябре в Трубчевске Брянской области был вынесен приговор по делу о массовом отравлении учащихся школы №2 им. А.С. Пушкина. Как установил суд, руководитель школьной столовой допустила приготовление пищи в условиях, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим правилам. 21 и 22 сентября 2016 года в салаты из моркови и капусты попал возбудитель инфекции. Некачественной едой отравились 56 учеников. Повар получила наказание в виде года лишения свободы условно с испытательным сроком один год. 

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