Число отравившихся в кафе Улан-Удэ возросло до 125 человек

Количество пострадавших при массовом отравлении в одном из кафе в Улан-Удэ увеличилось до 125 человек, 76 из них госпитализированы.

Как сообщил «РИА Новости» представитель центра медицины катастроф Бурятии, в числе пострадавших 18 детей и пять беременных женщин. «Диагноз сальмонеллез подтвержден у 33 человек», — добавил собеседник агентства.

Напомним, в ходе проверок региональной прокуратуры в кафе были обнаружены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Ранее сообщалось о 112 зарегистрированных случаях отравления.