Взрыв возле участка полиции произошел в шведском Мальме

Мощный взрыв прогремел в среду вечером возле здания полицейского участка в шведском городе Мальме. Данных о погибших и пострадавших нет, передает ТАСС со ссылкой на газету Aftonbladet.

Отмечается, что находившиеся рядом автомобили получили повреждения. В настоящее время на месте происшествия работают полицейские и взрывотехники, территория оцеплена. По предварительным данным, причиной взрыва могла стать ручная граната.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в шведской коммуне Худдинге произошел взрыв. Прохожий поднял у станции метро незнакомый предмет, который взорвался у него в руках. Мужчина погиб, пострадали двое — 60-летний мужчина и 45-летняя женщина. Правоохранительные органы предполагают, что это также была ручная граната.