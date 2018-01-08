Торговый центр в Швеции эвакуировали из-за будильника

Торговый центр «Странд Галлерия» эвакуировали в городе Лулео на севере Швеции из-за подозрительного предмета, похожего на ручную гранату. Позже оказалось, что это был будильник, сообщает ТАСС со ссылкой на Шведское радио.

Подозрительный предмет обнаружил посетитель центра, который позвонил стражам порядка. После проверки все оцепления были сняты.

Ранее 4 января сотрудников британского телеканала эвакуировали в прямом эфире из-за срабатывания противопожарной сигнализации. А 2 января в Москве станцию метро закрыли для посетителей на проверку из-за забытого подарочного кондитерского набора.