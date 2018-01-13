Полицейские арестовали группу неонацистов в шведском Гетеборге

Неонацистов, проводивших неразрешенную властями акцию в шведском городе Гетеборг, арестовала полиция. В полицейские участки доставлены 15 членов неонацистской организации Северное движение сопротивления (NMR).

Причиной задержания и ареста неонацистов стало нарушение общественного порядка, пишет «РИА Новости» со ссылкой на издание Local.

Swedish police detain 15 at neo-Nazi gathering in Gothenburg https://t.co/XwwlQv2zUU pic.twitter.com/qRVTDegFFi — The Local Sweden (@TheLocalSweden) January 13, 2018

Участники акции с экстремистскими плакатами и листовками собрались на одном из шоссе на выезде из города, где и были задержаны.

Ранее сообщалось, что в Австрии тысячи человек выступили против нового правительства страны.