Премьер Италии обсудил по телефону с Путиным урегулирование в Ливии

Итальянский премьер Паоло Джентилони провел продолжительный телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

Как сообщает информагентство «РИА Новости» со ссылкой на источники в правительственном дворце Киджи, обсуждалась ситуация в Ливии.

В ходе разговора между политиками было подтверждено стремление содействовать политическому разрешению ливийского кризиса и помочь стабилизировать ситуацию в регионе.

Кроме того, Джентилони положительно оценил роль, которую РФ сыграла в рамках Совета Безопасности ООН по ливийскому досье.

Ранее портал iz.ru сообщал, что по меньшей мере 11 человек погибли и 38 получили ранения в результате столкновений вблизи аэропорта Митига в ливийской столице Триполи.