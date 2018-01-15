Около 40 человек ранены при нападении боевиков на аэропорт в Триполи

По меньшей мере 11 человек погибли и 38 получили ранения в результате столкновений вблизи аэропорта Митига в ливийской столице Триполи.

По данным портала «Аль-Васат», столкновения начались рано утром, после того как формирование «Аль-Бакара» напало на расположенную на территории аэропорта тюрьму, попытавшись освободить заключенных, большинство из которых заключены под стражу по делам, связанным с терроризмом и группировкой ИГ («Исламское государство», запрещена в РФ). Аэропорт обороняли так называемые Силы сдерживания специального назначения при МВД Правительства нацсогласия (ПНС) Фаиза Сараджа.

Как сообщал портал iz.ru, из-за стычек аэропорт прекратил работу. На данный момент все рейсы перенаправлены в ближайший аэропорт в Мисурате.

Правительство нацсогласия Ливии было сформировано в Триполи в 2016 году усилиями ООН. На востоке страны из-за отсутствия поддержки властей оно вынуждено сотрудничать с различными вооруженными формированиями.