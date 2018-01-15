Прощание с актером Михаилом Державиным состоится 15 января

Близкие люди, коллеги и поклонники таланта артиста Михаила Державина могут простится с ним в понедельник, 15 января, в Театре сатиры.

«Прощание с М.М. Державиным состоится в Театре сатиры в понедельник, 15 января, в 11 часов. Гражданская панихида — в 12 часов. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище», — сообщила пресс-служба театра в соцсети «Вконтакте».

Актер ушел из жизни 10 января в возрасте 81 года после продолжительной болезни.

В 32 года Державин поступил в Театр сатиры, где работал до конца своих дней. Актер исполнил главные роли в спектаклях «Горе от ума», «Вишневый сад», «Тартюф», «Бешеные деньги» и других. Кроме того, он снялся в знаменитых фильмах «Трое в лодке, не считая собаки», «Моя морячка», «Жених из Майами», «Старые клячи».

Державин останется в памяти потомков воплощением яркой самобытности и неизменной доброжелательности.