Артист по праву рождения

Актер Михаил Державин скончался на 82-м году жизни, об этом стало известно 10 января. Михаил Державин — один из ведущих актеров Театра сатиры. Он запомнился миллионам телезрителей своим участием в телепередаче «Кабачок «13 стульев». А столичные театралы считали за честь попасть на капустники, в которых он и Александр Ширвиндт играли с такими звездами, как Андрей Миронов или Михаил Казаков.

Вахтанговское детство

Дорога на сцену для Михаила Державина была проложена с самого рождения. Он появился на свет в 1936 году, в Москве, в семье Михаила Степановича Державина — одного из ведущих артистов Театра им. Евг. Вахтангова. Там же, в арбатских переулках, прошло и его детство. Вместе с родителями он жил на улице Вахтангова, в одном из самых артистических домов столицы того времени. Дом был построен специально для представителей творческой интеллигенции — актеров, художников, музыкантов. Здесь жили многие участники труппы театра имени Вахтангова. К родителям Державина нередко заходили самые известные актеры того времени — Рубен Симонов, Виктор Кольцов, Николай Охлопков, Андрей Абрикосов, легендарный Борис Щукин. Нередко в гостях появлялся и великий пианист Святослав Рихтер.

Детская компания от взрослых не отставала — все они грезили одним: подмостками, полутемным зрительным залом, замершими в восхищении зрителями. Вместо привычных игр в казаки-разбойники или в войну ребята из «вахтанговского» дома сами строили импровизированную сцену, рисовали декорации, не без обид и споров делили и распределяли роли — а потом показывали друг другу сказки собственной постановки. С ранних лет они были и актерами, и драматургами, и режиссерами, и зрителями.

«Профессию не выбирал — она выбрала меня», — справедливо замечал позднее артист.

Первый монолог

державин_4 Михаил Державин в фильме Генриха Габая «Лебедев против Лебедева». 1965 год Фото: РИА Новости/Максим Блинов

С театром маленького Михаила не разлучила даже война. После начала Великой Отечественной семья Державиных вместе с Театром им. Евг. Вахтангова была эвакуирована в Омск. Его отец продолжал служить, исправно выходил на сцену — а Михаил Державин-младший не пропускал ни одного его спектакля. Особенно пятилетнего Мишу восхищал спектакль «Фельдмаршал Кутузов». В конце концов он выучил этот монолог наизусть и прочитал его родителям — возможно, это было его первое выступление перед профессиональной публикой.

Война закончилась, семья вернулась в Москву, но в прежнюю мирную колею жизнь вошла лишь ненадолго. В 1951 году, когда Михаилу Державину исполнилось 15 лет, скончался его отец. Мать будущего артиста, Ираида Ивановна, осталась без работы с тремя детьми на руках — у Михаила к этому моменту было уже две младшие сестры. Чтобы поддержать семью, старшеклассник Михаил перешел в вечернюю школу. Днем он работал, а вечером продолжал учиться. И как только появилась возможность, в 1954 году, отнес документы в Щукинское училище.

Далеко идти не пришлось — благо оно располагалось буквально в соседнем доме.

Михаила Державина приняли и поддержали — пусть его отца уже не было в живых, многие педагоги помнили и ценили его. И за успехами сына следили с особенно пристальным вниманием. Михаил их не разочаровал и театральную честь семьи не уронил.

Артист двух театров

державин_3 Артисты Михаил Державин и Андрей Миронов в спектакле Театра сатиры «Мы, нижеподписавшиеся», 1979 год Фото: ТАСС/

Сниматься молодой артист начал еще на втором курсе театрального училища. А окончив его, в 1959 году, сразу вошел в состав труппы Московского театра им. Ленинского комсомола. Он проработал там шесть лет.

Свои первые «звездные» роли Державин сыграл в начале 1960-х — тогда «Ленком» как раз возглавил режиссер Анатолий Эфрос. Молодой артист блеснул в том числе в таких прогремевших на всю Москву спектаклях, как «Снимается кино», «104 страницы про любовь» и «Опасный возраст», в котором получил главную роль.

Несмотря на всенародную популярность, которая пришла к нему как раз в середине 1960-х, Михаил Державин как артист отличался редкой профессиональной верностью — в его творческой судьбе, по большому счету, есть всего два театра: «Ленком» и Театр сатиры. Причем в свое время сменить место работы Державина убедил не кто иной, как Андрей Миронов. По его совету актер перешел сначала в Академический театр сатиры на Малой Бронной, а оттуда, через пару лет — в Театр сатиры, со сцены которого уже не уходил.

Дуэт всей жизни

державин_2 Артисты Михаил Державин и Александр Ширвиндт, cцена из спектакля «Ревизор», Театр сатиры, 1974 год Фото: ТАСС/Коньков Александр

На Малую Бронную, вслед за Михаилом Державиным, в середине 1960-х пришел и Александр Ширвиндт. Они подружились еще в Щукинском училище, куда Ширвиндт поступил на несколько лет позже Державина. Но именно на Малой Бронной была заложена основа сатирического дуэта, так полюбившегося всей стране.

Столичные театралы на Малую Бронную шли во многом за знаменитыми капустниками, в которых участвовали все звезды того времени — от Андрея Миронова до Михаила Казакова. Не обошлось и без участия Державина и Ширвиндта. И вскоре эта творческая пара стала неразлучна. Без их участия не обходились ни праздничные концерты, ни маленькие театральные капустники. Вместе в 1968 году они ушли в Театр сатиры, художественным руководителем которого в 2000-м году стал Александр Ширвиндт. «Мой друг — худрук», — любил шутить по этому поводу Михаил Державин.

С 1980-х Ширвиндт и Державин захватили и умы телезрителей — вместе они сначала вели программу «Утренняя почта», а затем — «Хочу всё знать».

Сам Михаил Державин к этому моменту советским телезрителям был очень хорошо знаком. С 1960-х годов он вел сатирическую передачу «Кабачок «13 стульев», которую обожали миллионы телезрителей. Участвовали в ней главные актеры, юмористы и сатирики того времени.

державин_1 Пан Ведущий Михаил Державин, «Кабачок 13 стульев», 1978 год Фото: ТАСС/Агеев А./Агеев Н.

С середины 2010-х стало известно, что Михаил Державин тяжело болен и большую часть времени вынужден проводить за городом, под Москвой. Тем не менее он продолжал появляться на публике, выходить на сцену. Не терял присутствия духа.

Его не стало 10 января 2018 года.

Всего в творческой биографии актера — десятки театральных ролей. Большая часть спектаклей с его участием пользовалась неизменным аншлагом. Михаил Державин — народный артист РСФСР, кавалер орденов «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, ордена Почета, ордена Дружбы.