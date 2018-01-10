С солнцем и улыбкой

Народного артиста РСФСР Михаила Державина мало кто знал хмурым и неулыбчивым. Модное слово «позитив» относилось к нему как ни к кому другому. Всегда доброжелательный, открытый, готовый к диалогу — таким он был в мае прошлого года, когда рассказывал «Известиям» о своем военном детстве. Таким запомнился и в своих кино- и телеролях. Да, он был превосходным театральным актером, но большинство почитателей таланта Михаила Державина помнит и любит его по экранным образам. Великая сила кино и телевидения растиражировала их по одной шестой части света еще во времена Советского Союза.

Голливудские биографии принято начинать словами: ничто не предвещало ему актерской судьбы. После такого зачина появление героя в пантеоне великих выглядит особенно эффектно. В случае с Державиным дело обстоит ровно наоборот. Всё предвещало, что мальчик, родившийся 15 июня 1936 года в роддоме имени Грауэрмана (этим фактом Михаил Михайлович гордился, подчеркивая, что многие именитые соотечественники появились на свет в этом месте), станет актером.

Отцом его был ведущий артист Театра имени Вахтангова. Местом жительства — дом на улице Вахтангова, в котором жили актеры, художники и музыканты. В соседнем подъезде находилась знаменитая вахтанговская школа — Театральное училище имени Щукина. После его окончания Михаил Державин, однако, в театр Вахтангова не попал, а был принят в «Ленком», где в его судьбе приняла участие сама Екатерина Фурцева. Всех выпускников сразу призывали в армию, но директор «Ленкома» добился для своих актеров брони. Явился на прием к министру культуры: «Екатерина Алексеевна, комсомольцы на сцене выглядят старовато, а молодежь забирают в армию…».

По иронии судьбы Державин в армии не служил, но военных переиграл немало, включая дебютную роль в возрасте 7 лет, о которой рассказывал «Известиям»: «Первое мое выступление во время войны было в Омске, в госпитале. Мой папа — народный артист РСФСР Михаил Державин — еще в довоенном спектакле играл Кутузова, и я знал оттуда одну фразу: «Победа будет за нами!». В госпитале меня представляли: «А теперь Михаил Державин исполнит монолог фельдмаршала Кутузова!». Я выходил, маленький мальчишка, перед ранеными, а они были все загипсованы — у кого рука, у кого нога. И я говорил: «Победа будет за нами!». Те аплодисменты были гипсового характера, но зато самые запоминающиеся».

В 1960-м Державин сыграл свою первую главную роль уже в настоящем театре — стилягу Бубуся в пьесе «Опасный возраст». Потом он, голубоглазый блондин, получал в основном роли положительных героев, а его товарищ Александр Ширвиндт, кареглазый брюнет, специализировался на неоднозначных персонажах, по советской традиции требовавших исправления. В дальнейшем этот дуэт, родившийся в знаменитых капустниках Дома актера на Тверской, стал одним из популярнейших эстрадных тандемов СССР. Хорошие тексты, элегантная подача, правильное распределение амплуа (Державин — юморист, Ширвиндт — иронист)… Успех был большим и заслуженным, а судьба телепередач «Утренняя почта» и «Хочу знать», где артисты были ведущими, — долгой и счастливой.

В 1980-е Михаил Державин становится ведущим актером Театра сатиры. Играет главные роли в спектаклях «Горе от ума», «Вишневый сад», «Ревизор», «Самоубийца», «Тартюф», «Бешеные деньги» и других шедеврах мирового репертуара. Видели эти работы в основном москвичи и гости столицы, а зрительская аудитория большой страны восхищалась паном Ведущим из «Кабачка «13 стульев», который с неподражаемым шармом гармонизировал непростые отношения героев «самой западной» телепрограммы Советского Союза. И сопереживала приключениям трех джентльменов (Андрей Миронов, Ширвиндт, Державин) в фильме «Трое в лодке, не считая собаки». С этой картины, снятой в 1979 году, началась кинематографическая слава Михаила Державина, увенчанная одним из любимейших советских фильмов «Моя морячка». В этой трагикомедии его настойчивый герой покорял сердце очаровательной, но строптивый дамы, которую сыграла Людмила Гурченко.

— Вы знаете, я сейчас с вами говорю, а у меня в голове звучит песня «Моя морячка», та, которую Михаил Михайлович исполнял в одноименном фильме, — рассказала «Известиям» народная артистка России Наталья Селезнева. — Эта песня и в жизни везде его сопровождала. На всех застольях он ее пел. И это так было уморительно смешно и обаятельно. Каждый раз он преподносил ее так по-разному, так непохоже, как отдельный маленький спектакль. И мы всегда просили его: «Миша, давай «Морячку»...

Многие коллеги считали Михаила Державина баловнем судьбы. Удачная карьера, лучшие театры, телеэфиры в прайм-тайм, влиятельные родственники (первым браком актер был женат на дочери Аркадия Райкина, вторым — на дочери Семена Буденного). Да и книга мемуаров Державина, которая вышла осенью прошлого года, красноречиво называется «Я везучий». Однако, как гласит пословица, «всяк своего счастья кузнец». Державин никому не в ущерб сковал свое и сделал это ярко, красиво.

— Мне кажется, никто в этой жизни не относился к нему плохо, — поделился с «Известиями» режиссер Борис Грачевский. — Всегда и по отношению ко всем он был одинаково доброжелателен. Его любили и за эту доброту, и за то, что он умел быть настоящим товарищем. Но главное — он был человек безусловного таланта, яркий, самобытный. Его творческая жизнь в кадре и на сцене оставит яркий след в наших сердцах и душах, забыть такого артиста просто невозможно. Он был человеком солнца и улыбки, чем и покорил всю страну.

Прощание с Михаилом Державиным состоится в Театре сатиры 15 января в 11 часов. Похоронят народного артиста на Новодевичьем кладбище рядом с отцом.