«Миша ничего не требовал, он был сверхделикатным»

10 января не стало народного артиста РСФСР Михаила Державина. Одним из самых известных его образов был пан Ведущий из «Кабачка «13 стульев». Партнершей Михаила Михайловича в этом проекте была Наталья Селезнева, сыгравшая пани Катарину. Она же неоднократно выходила с Державиным на сцену Театра сатиры. Народная артистка России поделилась с «Известиями» воспоминаниями об актере.

— Михаил Михайлович умер сегодня в семь утра, — сказала сквозь слезы Наталья Селезнева. — Это большая потеря. Миша — артист редкого обаяния, органики, с прекрасным списком ролей. В Театре сатиры он — полвека. Пришел сюда в 1968 году и до сегодняшнего дня служил в нем. Мишу взял в труппу художественный руководитель Валентин Плучек. Он сразу полюбил его. А зрители Державина просто обожали. А как иначе? Миша — солнечный человек, солнечный актер.

В его характере было одно уникальное по нынешним временам качество — он никогда не жаловался. И даже когда был повод, и болячки стали донимать, Миша не бил тревогу, ни от кого ничего не требовал, не просил о помощи. Он был сверхделикатным. Сейчас таких деликатных людей уже нет...

— Возможно, такая позитивность передалась ему от родителей?

— Говорят, у него был таким отец. Михаил Степанович был известным актером Театра Вахтангова. К сожалению, он умер очень молодым. Ему было всего 48 лет. Он тоже страдал от болезни сосудов, гипертонии. И у Миши часто поднималось давление. Он, бывало, позвонит и так тихо мне на ухо скажет: «Детка, ты представь, у меня давление 220». Я ему: «Миша, полежи, не ходи на съемки». А он в ответ: «Нет, не могу. Я ведь обещал». Таблеток наглотается и идет.

— Это началось не так давно?

— Нет, это еще у него было, когда мы в «Кабачке «13 стульев» работали. Мы же почти полтора десятка лет с ним снимались в этой очень популярной телевизионной передаче.

— «Кабачок» ведь не всегда снимался заранее. Были случаи, когда передачу выдавали в прямой эфир.

— Да, но чаще снимали заранее. На съемках возникали разные ситуации. Работали днями и ночами, записывали передачу за передачей. Порой нервы не выдерживали. И вот приходит Миша, что-то скажет, посмеется, подойдет, за плечи обнимет, и обстановка разряжается. Ситуация выправляется. Становится тепло и солнечно. С ним всегда было легко и приятно.

— С годами герои «Кабачка» менялись. Уходили одни, появлялись новые лица. Как Михаил Михайлович реагировал на смену партнеров?

— Он с пониманием относился к этому. Был не скандальным по натуре, не конфликтным. И за это его все очень любили. Он никогда ни с кем не ссорился. Нет таких людей, кто бы на Мишу затаил злобу, не разговаривал, обижался. А почему? Да попросту не за что было на него обижаться.

— Его супруга Роксана Бабаян заботилась о брошенных животных. А в доме у них были домашние любимцы?

— У них была необыкновенная кошка, которую он обожал. Когда мы собирались на посиделках, Михаил Михайлович любил рассказывать про их взаимоотношения. И это всегда было с таким юмором, что мы ухохатывались. «Когда я возвращаюсь домой, каждый раз кошка кидается на меня с разбегу, так она здоровалась со мной, — вспоминал Миша. — Мне приходилось тут же переодеваться в домашнее — в толстый махровый халат, чтобы она не впивалась когтями ни в одежду, ни в кожу. Халат меня спасал от ее чувств». И рассказывая нам кошачьи истории, еще и показывал их в лицах. Человек с уникальным чувством юмора.

— Недаром в Театре сатиры служил.

— Да, Михаил Михайлович и дружил с людьми с чувством юмора. О его дружбе с Ширвиндтом знают все. Александр Анатольевич очень любил Мишу и понимал его юмор. А их знаменитые рыбалки? Это была их отдушина, их мужская история. Туда они всегда ездили вместе. Могли, не дожидаясь отпуска, сорваться на рыбалку. Вот появлялось дня три выходных — и поехали.

Вы знаете, я сейчас с вами говорю, а у меня в голове звучит песня «Моя морячка», та, которую Михаил Михайлович исполнял в одноименном фильме.

— Это был его коронный номер по сюжету.

— Эта песня и в жизни везде его сопровождала. На всех застольях он ее пел. И это так было уморительно смешно и обаятельно. Каждый раз он преподносил ее так по-разному, так непохоже, как отдельный маленький спектакль. И мы всегда просили его: «Миша, давай «Морячку». Ох, я не могу даже говорить сейчас о нем в прошедшем времени. Мне плохо. Мы были очень близки с Мишей. Понимали друг друга с полуслова, с полувзгляда.

— Вы дружили семьями?

— У нас были, можно сказать, семейные отношения. У Миши было две сестры, и они считали меня своей третьей сестрой. Для меня эта потеря очень тяжелая и очень личная...