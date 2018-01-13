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В Петербурге автомобиль врезался в столб, три человека погибли

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Санкт-Петербурге автомобиль врезался в столб, трое из пяти пассажиров погибли. Как сообщает РЕН ТВ, машина Hyundai Santa fe на большой скорости пыталась уйти от преследования полиции.

Инцидент произошел на круговом пересечении Гражданского и Северного проспектов.

Отмечается, что автомобиль ехал со скоростью около 200 км/ч.

В результате водитель авто не справился с управлением и врезался в столб. Три человека погибли, еще двое с тяжелыми травмами госпитализированы.

По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

На место ДТП прибыло порядка 15 машин ДПС и более 30 сотрудников различных служб.

Выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в Забайкалье произошло крупное ДТП, в результате которого погибли пять человек, среди них 10-летний ребенок. Еще два человека находятся в больнице в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Mark II выехал на встречную полосу, из-за чего произошло столкновение с микроавтобусом.

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