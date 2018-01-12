Восемь человек пострадали при взрыве газа в пятиэтажке в Омске

Как минимум 8 человек, 4 взрослых и 4 детей, пострадали при взрыве газа в пятиэтажке в Омске. Об этом в пятницу, 12 января, передает пресс-служба областного Минздрава.

Сообщается, что двое мужчин обратились к медикам скорой помощи на месте ЧП. У одного мужчины порез ноги, он отказался от госпитализации. Второй, пожилой мужчина, при падении со второго этажа поучил перелом ноги. Он доставлен в больницу.

По последним данным, открытое горение в 18:11 мск ликвидировано в пятиэтажном доме в Омске, где произошел взрыв бытового газа. Сообщается, что по факту ЧП следователи начали проверку.

Портал iz.ru писал о том, что в 17:20 мск в Омске на улице 5-я Кордная произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире на втором этаже пятиэтажки с последующим пожаром на площади 50 кв. м.