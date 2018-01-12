Хлопок газа произошел в жилом доме в Омске

Хлопок бытового газа произошел в квартире жилого пятиэтажного дома на 5-й Кордной улице в Омске. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По информации журналистов, из квартиры вылетели стекла и обрушился балкон. После хлопка в квартире начался пожар.

О возможных пострадавших не сообщается. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

5 января хлопок бытового газа произошел в многоквартирном доме в городе Зеленогорске, расположенном в Красноярском крае. Тогда в результате инцидента никто не пострадал.