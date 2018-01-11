СМИ сообщили о намерении армии США создать ботов для влияния на соцсети

Американская армия собирается создать ботов для анализа социальных сетей и влияния на пользователей по всему миру, в том числе в России. Об этом пишет RT со ссылкой на соответствующие документы.

По информации журналистов, военные уже разместили тендер на создание соответствующей программы. Разработка будет мониторить посты, изучать разговорные выражения, различия в правописании и сленг. Предполагается, что программа определит, является ли сообщение негативным, позитивным или нейтральным.

Кроме того, боты должны «определять, можно ли повлиять на данную конкретную аудиторию, на основе полученных» данных.

Напомним, ранее представители Facebook заявили, что некие связанные с Россией организации разместили в соцсети несколько тысяч платных сообщений, касающихся выборов, на сумму более $150 тыс. Они содержали контент об иммиграции и отношениях между расами в США. Сообщалось, что их могли прочесть от 3 до 20 млн пользователей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг эту информацию. Глава государства Владимир Путин заявлял, что утверждения о вмешательстве РФ в выборы в США — полные чушь и бред.