Яровая назвала взрывом сознания поляков версию эксперта о крушении Ту-154

Версия международного эксперта о якобы взрывах на борту Ту-154, который потерпел крушение под Смоленском в 2010 году, — это неуважение к польскому народу. Такое заявление сделала вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая.

«Жаль, что из несчастного случая и скорби по истечении лет откровенно недобросовестно и цинично пытаются лепить политический взрыв сознания поляков», — приводит ее слова «РИА Новости».

Она также отметила, что считает недопустимым подобное отношение к гражданам Польши, которые в данной ситуации являются «жертвами политических провокаций».

Напомним, в среду, 10 января, польская комиссия признала правдивыми выводы международного эксперта Фрэнка Тейлора о том, что на борту самолета произошло несколько взрывов.

Самолет Ту-154 польского президента Леха Качиньского в 2010 году разбился при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек, все они погибли. Согласно окончательному отчету Межгосударственного авиационного комитета (МАК), который был представлен в 2011 году, авиакатастрофа произошла из-за ошибки экипажа.