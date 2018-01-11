В Совфеде сочли политиканской версию о взрывах на борту Ту-154 под Смоленском

Основную версию Польши о крушении Ту-154 под Смоленском в 2010 году в Совете Федерации РФ считают политиканской. Об этом заявил председатель комитета верхней палаты парламента по международным делам Константин Косачев.

«Заключение польской комиссии не имеет никакого отношения к расследованию этой трагедии по существу. Происходящее сейчас в Польше носит характер внутриполитической борьбы. Нынешняя польская власть продолжает атаковать предыдущую», — цитирует его RT.

Накануне, 10 января, польская комиссия признала правдивыми выводы международного эксперта Фрэнка Тейлора о том, что на борту произошло несколько взрывов.

Польские эксперты, изучив обломки самолета и характер повреждений обнаруженных тел, пришли к выводу, что наиболее вероятной причиной взрыва был термобарический заряд, который спровоцировал сильную ударную волну.

В то же время, согласно окончательному отчету Межгосударственного авиационного комитета (МАК), представленного в 2011 году, авиакатастрофа произошла из-за ошибки экипажа.

Президент Польши Лех Качиньский, его супруга, а также часть высшего руководства страны погибли в авиакатастрофе 10 апреля 2010 года, когда Ту-154 не смог приземлиться на военном аэродроме Смоленск-Северный и разбился.