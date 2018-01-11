Прямой эфир

В Совфеде сочли политиканской версию о взрывах на борту Ту-154 под Смоленском

0
Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Основную версию Польши о крушении Ту-154 под Смоленском в 2010 году в Совете Федерации РФ считают политиканской. Об этом заявил председатель комитета верхней палаты парламента по международным делам Константин Косачев.

«Заключение польской комиссии не имеет никакого отношения к расследованию этой трагедии по существу. Происходящее сейчас в Польше носит характер внутриполитической борьбы. Нынешняя польская власть продолжает атаковать предыдущую», — цитирует его RT.

Накануне, 10 января, польская комиссия признала правдивыми выводы международного эксперта Фрэнка Тейлора о том, что на борту произошло несколько взрывов.

Польские эксперты, изучив обломки самолета и характер повреждений обнаруженных тел, пришли к выводу, что наиболее вероятной причиной взрыва был термобарический заряд, который спровоцировал сильную ударную волну.

В то же время, согласно окончательному отчету Межгосударственного авиационного комитета (МАК), представленного в 2011 году, авиакатастрофа произошла из-за ошибки экипажа.

Президент Польши Лех Качиньский, его супруга, а также часть высшего руководства страны погибли в авиакатастрофе 10 апреля 2010 года, когда Ту-154 не смог приземлиться на военном аэродроме Смоленск-Северный и разбился.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин назвал «несуразицей» заявления Польши о крушении самолета Качиньского
Польша сообщила о взрыве на борту Ту-154 Качиньского

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017