Прививка от санкций

Шансы Евросоюза на победу в споре с Россией по поводу санитарного эмбарго на ввоз свинины крайне малы. ЕС обратился во Всемирную торговую организацию (ВТО) с просьбой ввести в отношении Москвы торговые санкции на €1,4 млрд из-за ограничения импорта мяса свиней. Его Россия ввела еще в 2013 году из-за вспышки в ряде европейских стран африканской чумы свиней (АЧС), но в декабре прошлого года запрет был снят. Наша страна намерена созвать новую панель арбитров ВТО для урегулирования спора.

ЕС намерен взыскивать с России более €1,4 млрд в год из-за ограничения импорта свинины. Соответствующее требование Евросоюза ВТО уже направила в арбитражный суд. Москва же планирует через Всемирную торговую организацию доказать, что санитарный запрет на ввоз свинины из-за вспышек АЧС уже отменен и все договоренности выполнены. Об этом заявил в понедельник директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития (МЭР) Максим Медведков. По его словам, перед слушаниями Россия намерена созвать панель арбитров ВТО.

— Понятно, что без такого определения никакие ответные меры вводиться не должны. Одновременно мы примем участие в обсуждении объема предполагаемых компенсаций, — рассказал он.

вто Фото: Global Look Prees/Xu Jinquan

В Минэкономразвития подчеркнули, что речи о каком-либо штрафе не идет. Среди требований ЕС могут быть повышение импортных пошлин на российские продукты. Другой вариант — введение количественных ограничений на ввоз товаров на сумму предоставленных Москве уступок в €1,4 млрд с ежегодным повышением на 15%. Цифра не случайна — она равна объему экспорта свинины из ЕС в нашу страну в 2013 году, то есть еще до ввода европейских санкций против России и российских контрсанкций в 2014-м.

Спор Евросоюза и России в ВТО длится с момента ввода санэмбарго в 2014 году. После того как в августе 2016 года экспертная группа организации признала наш запрет неправомерным, Москва безуспешно пыталась оспорить решение в суде ВТО. В декабре 2017 года в МЭР объявило, что Россия исполнила все требования. Однако сам запрет на ввоз свиноводческой продукции был сохранен из-за ответного продуктового эмбарго России.

По мнению экспертов, шансы Евросоюза на победу крайне малы. Предлог ЕС о возмещении потерь от санитарного эмбарго — это лишь способ добиться компенсации издержек стран союза от продуктовых контрсанкций России, рассказал «Известиям» гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев.

— Оспорить санкции под предлогом санитарных ограничений невозможно. В то же время есть прямые доказательства того, что наша страна требования исполнила — чистопородные живые свиньи разрешены к ввозу. Так как запрет в начале декабря был снят, уже пошли первые контракты на их закупку для России, — добавил он.

свиньи Фото: TASS/DPA/Jens Buettner

В Минэкономразвития сообщили, что запрет на ввоз свинины продолжил действовать только для отдельно взятых регионов ЕС, где всё еще бушует эпидемия африканской чумы свиней. Остальные были освобождены от санитарных ограничений, хотя новые вспышки фиксируют до сих пор, рассказала «Известиям» официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

— Сейчас скорость распространения вируса в ЕС в 2–3 раза выше, чем в России. Этот удивительно, мы с 2007 года писали в ЕС, призывая принять все необходимые меры для того, чтобы уберечься от заноса вируса. Видимо, там не стали вникать в суть наших посланий, — предположила она.

В Россельхознадзоре зафиксировали факты завоза этого заболевания с территории Евросоюза в Россию, добавила Юлия Мелано. Требования, которые поступают от ЕС, в ведомстве считают необоснованными, подчеркнула она.

— Думаю, что усилия ЕС сейчас должны быть направлены на борьбу с вирусом, иначе они могут потерять не только весь экспорт, но и все свинопоголовье, — рассказала представитель Россельхознадзора.

В Минсельхозе не ответили на вопросы «Известий» по поводу развития ситуации вокруг отмены санитарного эмбарго на поставку европейской свинины.

Если арбитраж не поведет себя политизированно, российская сторона имеет все шансы на победу в суде ВТО, считает Юрий Ковалев. По мнению главы международного комитета Совета Федерации Константина Косачева, в таком случае суд неизбежно перейдет к анализу изначальных санкций Евросоюза в отношении России.

Есть и другой вариант, когда «суд уйдет вслед за ЕС в чисто политическую плоскость и попытается сыграть на его стороне», добавил сенатор.

— Это будет уже не только попранием принципа независимости и беспристрастности правосудия, но и прямым разрушением первооснов мировой торговли, ради которых создавалась ВТО, — заключил Константин Косачев.

свиньи Константин Косачев Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Реакция ЕС напоминает истерику, а не рациональное разрешение возникших разногласий, считает профессор кафедры международных экономических отношений и внешнеэкономических связей МГИМО МИД России Татьяна Исаченко. Тем более что окончательное решение Орган разрешения споров (ОРС) еще не принял. В ЕС ожидают, что это произойдет до 6 марта 2018 года, сообщило ТАСС со ссылкой на источник в Еврокомиссии. Он же добавил, что речь не идет о прямых финансовых компенсациях Евросоюзу.

«Мы хотим установить необоснованный характер этого запрета и зафиксировать сумму ущерба, которую мы оцениваем в €1,39 млрд в год плюс 15% по всей задолженности, что откроет нам возможность для принятия ответных торговых мер», — цитирует ТАСС своего собеседника. О каких ответных мерах может идти речь, агентство не уточнило.

Официальный представитель Еврокомиссии не ответил на вопросы «Известий». А источник в организации заявил, что никаких сиюминутных мер приниматься не будет.

— Всё это — исключительно процедурные шаги, направленные на соблюдение прав ЕС на данном этапе разрешения спора, — сообщил источник «Известий» в Еврокомиссии.

Для любых дальнейших ответных мер в соответствии с правилами ВТО специальная комиссия организации должна официально подтвердить, что Россия ранее не выполнила принятое постановление, отметил источник «Известий» в ВТО.

— Соответственно, для ЕС необходимо будет решить, запрашивать ли созыв подобной комиссии. Это будет еще один процедурный этап, — добавил он.

Появление таких разногласий в рамках ВТО — обычная практика, и у организации есть инструменты их разрешения. Один из основных принципов организации — взаимность, поэтому каждый участник имеет все права отстаивать свою позицию, напомнила Татьяна Исаченко.

Еще один вариант развязки конфликта — выход России из этой торговой организации, считают парламентарии и эксперты. Тем более, что наша страна ежегодно теряет порядка €2 млрд от членства в ВТО, оценила Татьяна Исаченко.

Но Россия не покинет ВТО только из-за исков, ведь членство в организации предоставляет предсказуемую правовую среду на внешних рынках, заверил представитель Минэкономразвития.

В Россельхознадзоре «Известиям» сообщили, что в связи с обострением конфликта вокруг свинины ведомство планирует в середине января 2018 встречу с европейскими коллегами. На заседании стороны обсудят меры борьбы с распространением вируса АЧС.