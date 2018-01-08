В ВТО назвали сроки рассмотрения иска ЕС к России за запрет ввоза свинины

На рассмотрение в арбитраже иска Евросоюза о взыскании с российской стороны €1,39 млрд в год в результате ограничения импорта свинины отведено 60 дней. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Всемирной торговой организации (ВТО).

Как уточнил представитель организации в комментарии ТАСС, рассмотрение в арбитраже «должно быть проведено первоначальной панелью арбитров, если ее члены свободны, или же одним арбитром, назначенным генеральным директором [ВТО], и должно быть завершено в течение 60 дней после истечения разумного периода времени». Он добавил, что на практике подобные процедуры могут затягиваться.

Напомним, Евросоюз намерен взыскать с России €1,39 млрд за эмбарго на импорт свинины. ВТО направила требование Брюсселя о взыскании в арбитражный суд, где будет определена возможность применения меры против РФ.