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Юрист прокомментировал иск ЕС к РФ о компенсации за эмбарго свинины

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Фото: Global Look Press/Daniel Kalker
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Россия уведомила Всемирную торговую организацию (ВТО) об отмене запрета на импорт свинины из стран-членов, поэтому арбитражный суд должен перенести рассмотрение претензий Евросоюза из плоскости фитосанитарных требований в плоскость санкционных, рассказал член Международного союза юристов Валерий Ванин.

Он пояснил, что Москва отказывается закупать мясо из-за секторальных санкций ЕС.

По его словам, российская сторона вполне может подать иск против Европейского союза по каждой позиции, по которой были ограничены ее возможности во внешней торговле с европейскими странами.

«Если арбитраж ВТО примет решение взыскать с России выплату уже в рамках санкционных процедур, то Москва будет иметь стопроцентное право взыскать все свои убытки по причине введения санкций в отношении нее по украинской тематике», — приводит слова Ванина RT.

Юрист отметил, что это может стать прецедентом в мировой судебной практике, так иск российской стороны, чья экономика пострадала от ограничений в большей степени, будет значительно выше, чем у ЕС.

В то же время, по мнению других экспертов, случай для ВТО действительно уникальный. Президент Мясного союза России Мушег Мамиконян заявил РЕН ТВ, что ранее организация не сталкивалась с противоречиями, связанными с политическими санкциями.

Как сообщал портал iz.ru, Евросоюз решил взыскать с России €1,39 млрд в качестве компенсации за запрет на импорт свинины. Иск, подготовленный ВТО, был передан в арбитражный суд в Брюсселе.

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