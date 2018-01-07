ЕС решил взыскать с России €1,4 млрд за эмбарго на ввоз свинины

Евросоюз решил взыскать с России €1,39 млрд из-за ограничения импорта свинины. Иск, подготовленный Всемирной торговой организацией (ВТО), поступил в арбитражный суд в Брюсселе.

В ЕС подчеркивают, что Россия не имела права вводить запрет на импорт свинины. В результате Москва нанесла «тяжелый удар» по голландским, датским и немецким фермерам.

В статье американского издания Politico отмечается, что Россия получила возможность нарастить производство мяса, поскольку на рынке исчезла конкуренция. ЕС же, в свою очередь, пытается оспорить законность «политически мотивированных продуктовых санкций, передает «РИА Новости».

Размер компенсации приравнен к общей стоимости экспорта свинины из ЕС в Россию в 2013 году. Впоследствии сумма будет повышаться на 15% ежегодно.