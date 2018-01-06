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СМИ: ЕС решил взыскать с России €1,39 млрд за запрет на ввоз свинины

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Фото: Global Look Press/Anton Kavashkin
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Евросоюз (ЕС) намерен взыскать с России €1,39 млрд за эмбарго на импорт свинины. Данную сумму планируется взимать ежегодно, так как именно в такую сумму оценивались поставки свинины из ЕС в Россию в 2013 году. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленные источники.

В материале отмечается, что с каждым годом сумма взысканий будет расти на 15%. Издание подчеркивает, что «политически мотивированные» продовольственные санкции России начала оспаривать Бельгия. Требование Брюсселя о взыскании с России Всемирная торговая организация (ВТО) направила в арбитражный суд, где будет определена возможность применения меры против России.

Напомним, ограничения на поставки в Россию свинины из ряда стран Евросоюза были введены Россельхознадзором в начале 2014 года на фоне вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в Польше и странах Балтии. Позднее были также временно приостановлены поставки мясных изделий от ряда производителей в Белоруссии из-за выявления генома АЧС в готовой мясной продукции. Эти меры не были связаны с введенным позднее эмбарго на ввоз продовольствия из ЕС, решение о котором было принято в ответ на европейские экономические санкции в отношении России из-за украинского кризиса.

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