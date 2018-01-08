РФ созовет панель арбитров ВТО из-за спора с ЕС о поставках свинины

Иск Евросоюза с требованием взыскать с России компенсацию в €1,4 млрд за запрет ввоза свинины безосновательный, так как РФ выполнила решение панели арбитров Всемирной торговой организации (ВТО) по данному спору. Об этом заявил директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Максим Медведков.

Также он отметил, что Москва намерена созвать панель арбитров в ВТО для проведения анализа выполнения принятого ранее решения.

7 января стало известно, что ВТО направила в арбитраж заявку ЕС о компенсации в размере €1,4 млрд с ежегодной индексацией на 15% из-за запрета РФ на ввоз живых свиней.

«Неясно, на основании чего выдвинуто такое требование. Мы считаем, что российское законодательство приведено в соответствие с решениями арбитров. Наш встречный ход — это требование созвать панель для определения того, выполнила Россия решение арбитров или нет», –– цитирует «Интерфакс» Медведкова.

При этом он отметил, что РФ обсудит объем предполагаемых компенсаций, но «речь идет не о возможном штрафе, а об отзыве торговых уступок, которые ЕС предоставляет России в рамках своих обязательств в ВТО».

«Мы ожидаем принятия непредвзятого, объективного и основанного на правилах и практике ВТО решения», –– добавил политик.

Ранее российский сенатор Владимир Джабаров назвал беспределом требования Евросоюза.

«Пока то, что заявляет ЕС, — это беспредел. На финансовых рынках там ограничения, наши компании под запретом. В связи с чем? Почему такое неравноправие?» — цитирует RT сенатора.

Он подчеркнул, что подобные претензии ставят под вопрос необходимость участия России в ВТО.