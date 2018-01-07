В Совфеде пригрозили выходом России из ВТО из-за иска Евросоюза

Россия может выйти из Всемирной торговой организации (ВТО) из-за иска Европейского союза к РФ о взыскании €1,39 млрд за эмбарго свинины, заявил первый заместитель главы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников.

«В случае удовлетворения иска Евросоюза мы, наверное, должны будем ограничить свое участие во Всемирной торговой организации, возможно и полностью», – считает сенатор.

Калашников подчеркнул, что антироссийские санкции ЕС и ответное эмбарго Москвы на поставки продовольствия из европейских стран – вне логики законодательства ВТО.

Он напомнил, что государства Евросоюза первыми стали нарушать правила Всемирной торговой организации под предлогом введенных в отношении России ограничений.

Россельхознадзор ввел эмбарго на поставки в РФ продукции свиноводства из стран ЕС в январе 2014 года из-за вспышки африканской чумы, напоминает «РИА Новости».

Позднее Москва уведомила ВТО об отмене запрета. При этом решила не продолжать закупки из-за секторальных санкций.

Как сообщал портал iz.ru, у России большие шансы выиграть дело, если арбитражный суд в Брюсселе перенесет рассмотрение претензий Евросоюза из плоскости фитосанитарных требований в плоскость санкционных, так как российская экономика понесла значительные убытки из-за введённых ЕС ограничений.

Россия стала членом Всемирной торговой организации в 2012 году.