ЕС задумался об «ответных мерах» против России при продолжении спора по свинине

Евросоюз может принять «ответные меры» в отношении России, если спор о поставках свинины не будет разрешен в рамках Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники в ЕС.

«Если с Россией не будет достигнута договоренность в рамках обсуждения в ВТО, мы должны быть готовы к возможному применению ответных мер», –– рассказал собеседник агентства.

По его словам, решение пока не принято и в случае применения ответных мер потребуется разрешение ВТО. «Это не односторонний вопрос, который мы будем решать исключительно сами», –– сказал источник.

7 января стало известно, что ВТО направила в арбитраж заявку ЕС о компенсации в размере €1,4 млрд с ежегодной индексацией на 15% из-за запрета РФ на ввоз свинины.

В Минэкономразвития РФ назвали требования ЕС безосновательными, так как РФ выполнила решение панели арбитров ВТО по данному спору. По словам директора департамента торговых переговоров министерства Максима Медведкова, Россия созовет панель арбитров ВТО для анализа выполнения принятого ранее решения.

30 января 2014 года Россельхознадзор ввел запрет на поставки в РФ живых свиней и свиной продукции из ЕС в связи со вспышками африканской чумы в Польше и Литве.В 2017 году по требованию ВТО запрет был отменен. Однако поставки свинины не возобновились из-за действующего эмбарго, принятого Россией в ответ на санкции ЕС.