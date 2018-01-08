Минэкономразвития опровергло информацию о планах России выйти из ВТО

Россия не собирается выходить из Всемирной торговой организации (ВТО) из-за спора об ограничении импорта свинины из ЕС. Информацию об этом распространила пресс-служба Минэкономразвития в понедельник, 8 января.

«Вопрос выхода России из ВТО в настоящее время компетентными российскими органами не рассматривается», — цитирует сообщение «РИА Новости».

В агентстве добавили, что членство в международной торговой организации предоставляет предсказуемую правовую среду.

Ранее, 8 января, директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Максим Медведков сообщил о намерении Москвы созвать панель арбитров ВТО для того, чтобы они определили, выполнила Россия их решение или нет.

7 января в Совете Федерации пригрозили выходом из ВТО в ответ на иск Евросоюза на сумму в €1,4 млрд за ограничения импорта свинины.

6 декабря портал iz.ru писал, что Россия выполнила решения ВТО по открытию импорта в страну живых свиней, свинины и другой свиноводческой продукции из ЕС. Запрет на импорт свинины, введенный в 2014 году, был связан с недостаточным ветеринарным контролем поставщиков. После отмены ограничений Москва решила не продолжать закупки из-за секторальных санкций.