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Кинокритики США выбрали лучший фильм 2017 года

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Фото: UPI
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Национальное общество кинокритиков США года признало киноленту «Леди Бёрд» лучшим фильмом 2017 года.

Награду получила режиссер фильма Грета Гервиг. Она также отмечена за лучшую режиссуру и лучший сценарий.

Лучшей актрисой признана Салли Хокинс за роль в «Форме воды», лучшим актером — Дэниел Калуя, («Прочь»).

Лучшими актерами второго плана стала Лори Меткалф («Леди Бёрд») и Уиллем Дефо («Проект «Флорида»), сообщает Associatied Press.

Выбор Национального общества кинокритиков США не всегда совпадает с мнением Национальной киноакадемии США, которая проводит церемонию награждения «Оскаром». За последние 40 лет общество и академия единодушно выбирали лучший фильм лишь семь раз.

Как сообщал iz.ru, 5 декабря началось голосование по выбору обладателей «Оскаров» за прошлый год. Заявки киноакадемиков принимаются до 12 января включительно. За звание лучшего фильма года борется 341 кинокартина. В шорт-лист категории «Лучший фильм на иностранном языке» вошла лента российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь».

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