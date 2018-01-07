Кинокритики США выбрали лучший фильм 2017 года
Национальное общество кинокритиков США года признало киноленту «Леди Бёрд» лучшим фильмом 2017 года.
Награду получила режиссер фильма Грета Гервиг. Она также отмечена за лучшую режиссуру и лучший сценарий.
Лучшей актрисой признана Салли Хокинс за роль в «Форме воды», лучшим актером — Дэниел Калуя, («Прочь»).
Лучшими актерами второго плана стала Лори Меткалф («Леди Бёрд») и Уиллем Дефо («Проект «Флорида»), сообщает Associatied Press.
Выбор Национального общества кинокритиков США не всегда совпадает с мнением Национальной киноакадемии США, которая проводит церемонию награждения «Оскаром». За последние 40 лет общество и академия единодушно выбирали лучший фильм лишь семь раз.
Как сообщал iz.ru, 5 декабря началось голосование по выбору обладателей «Оскаров» за прошлый год. Заявки киноакадемиков принимаются до 12 января включительно. За звание лучшего фильма года борется 341 кинокартина. В шорт-лист категории «Лучший фильм на иностранном языке» вошла лента российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь».