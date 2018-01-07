Названы лучшие некассовые фильмы 2017 года

Американский киноведческий портал The Playlist опубликовал список лучших некассовых фильмов 2017 года.

Одной из самых популярных стала французская лента «120 ударов в минуту». Она повествует о попытках активистов в конце прошлого века привлечь внимание парижан к возрастающей проблеме СПИДа. Кроме того, в список попали картины бразильских, афганских и чилийских режиссеров.

Вошли туда и работы Андрея Звягинцева «Нелюбовь», художественный фильм «Моя счастливая семья» грузинских режиссеров Наны Эквтимишвили и Саймона Гросса и другие.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в 2018 году зрители больше всего ждут выхода на экраны фильмов Marvel «Мстители: Война бесконечности» и «Черная пантера».