Названы самые ожидаемые фильмы 2018 года по версии зрителей

В 2018 году зрители больше всего ждут выхода на экраны фильмов Marvel «Мстители: Война бесконечности» и «Черная пантера». Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Deadline.

В список десяти самых ожидаемых фильмов также вошли «Темный Феникс», «8 подруг Оушена», «Соло: Звездные войны. Историй» и «Фантастические твари: Преступления Гренд-де-Вальда».

Ранее первая леди США Меланья Трамп рассказала журналистам о своих любимых сериалах. Она также сообщила, что один из любимых фильмов президента США Дональда Трампа является «Гражданин Кейн», снятый в 1941 году.