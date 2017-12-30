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Названы самые ожидаемые фильмы 2018 года по версии зрителей

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Фото: WDSSPR
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В 2018 году зрители больше всего ждут выхода на экраны фильмов Marvel «Мстители: Война бесконечности» и «Черная пантера». Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Deadline.

В список десяти самых ожидаемых фильмов также вошли «Темный Феникс», «8 подруг Оушена», «Соло: Звездные войны. Историй» и «Фантастические твари: Преступления Гренд-де-Вальда».

Ранее первая леди США Меланья Трамп рассказала журналистам о своих любимых сериалах. Она также сообщила, что один из любимых фильмов президента США Дональда Трампа является «Гражданин Кейн», снятый в 1941 году.

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