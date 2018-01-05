Создатели «Игры престолов» анонсировали последний сезон киносаги

Телесериал «Игра престолов» завершится в 2019 году.

«Сериал «Игра престолов» вернется в 2019 году с последним — восьмым сезоном, который будет включать шесть эпизодов», — сообщил кабельный телеканал НВО.

«Игра престолов» демонстрируется с 2011 года. К концу 2017 года полностью показаны семь сезонов киносаги. Производство и демонстрация очередного сезона задерживалась.

Сериал стал одним из самых крупнобюджетных проектов и самым дорогим в жанре фэнтези. У «Игры престолов» есть обширное фан-сообщество. Авторы киносаги за 7 лет получили 38 статуэток «Эмми».

Как сообщал iz.ru, британский актер Бенджамин Кромптон, играющий роль главы Черного замка Эддисона Толетта в сериале, сообщил о приостановке съемочного процесса.