Меланья Трамп рассказала о любимых сериалах

Первая леди США Меланья Трамп рассказала в беседе с журналистом о своих любимых сериалах. Супруга Дональда Трампа призналась, что ее внимание привлекают два сериала, выходящих в телеэфире. Она смотрит фильмы «Как избежать наказания за убийство» и «Империя», сообщает RT.

Ранее сообщалось, что вкусы первой четы США при просмотре телевизора не совпадают.

Президенту США Дональду Трампу нравится черно-белый фильм «Гражданин Кейн». Данную ленту 1941 года, снятую режиссером Орсоном Уэллсом, в США традиционно показывают перед Рождеством.