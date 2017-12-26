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Меланья Трамп решила спилить старейшее дерево перед Белым домом

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Первая леди США Меланья Трамп приняла решение спилить старейшее дерево, растущее на лужайке перед Белым домом. 200-летняя магнолия относится к роду магнолий крупноцветковых, она цветет нежно-розовым цветом.

Дерево известно как магнолия Джексона: оно была посажено по указанию седьмого президента США Эндрю Джексона. В 1828 году перед Белым домом посадили отросток от любимой магнолии его супруги Рейчел, скончавшейся во время предвыборной кампании Джексона.

Спилить дерево уже на этой неделе настоятельно рекомендовали Меланье Трамп специалисты из Национального дендрария. Дерево держалось последние годы за счет специальных конструкций и могло рухнуть в любой момент, предупредили они. На месте спиленной магнолии будет посажен один из ее отростков.

Ранее сообщалось, что первая леди США Меланья Трамп опубликовала на своей странице в Twitter рождественское фото с мужем, американским лидером Дональдом Трампом. 

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