Меланья Трамп подала в суд на журнал после статьи об эскорт-услугах

Словенский журнал Suzy извинился перед первой леди США Меланьей Трамп за статью, в которой говорилось, что она оказывала эскорт-услуги.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на американские СМИ, в августе 2016 года журнал опубликовал статью о том, что модельное агентство, в котором работала Меланья Трамп, в том числе предоставляло «элитные эскорт-услуги».

Через своего словенского адвоката первая леди США подала иск о клевете против журнала.

Издание, в свою очередь, опубликовало опровержение и добавило, что никаких доказательств о том, оказывала ли такого рода услуги Меланья, у него нет. «У нас не было намерений задеть или оскорбить госпожу Трамп», — говорится в комментарии Suzy.

Первая леди США покинула Словению в 20 лет и познакомилась с Дональдом Трампом в Нью-Йорке в 1998 году.