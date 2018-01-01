Названы самые скучные фильмы всех времен

Британцы назвали самые скучные фильмы всех времен. Опрос был проведен по инициативе компании Samsung.

Акция была приурочена к премьере фильма «Стиральная машина» (Washing Machine), которая состоялась 5 декабря в одном из лондонских кинотеатров. В опросе приняли участие две тысячи британцев, сообщает ИА REGNUM.

Рейтинг возглавил фильм «Пятьдесят оттенков серого», вышедший в 2015 году. За эту картину проголосовали 34% респондентов.

Второе место занял фильм ужасов «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» (1999). За него проголосовали 29% респондентов. Далее следует «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза», вышедшая в 1999 году (26%).

Также в ТОП-10 вошли «Горбатая гора» (2005, 26%), «Трансфомеры» (2007, 24%), «Почтальон» (1997), «Артист» (2011), «Австралия» (2008), «Ванильное небо» (2001) и «Семь лет в Тибете» (1997).