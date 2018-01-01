Прямой эфир

Названы самые скучные фильмы всех времен

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/Universal Pictures
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Британцы назвали самые скучные фильмы всех времен. Опрос был проведен по инициативе компании Samsung.

Акция была приурочена к премьере фильма «Стиральная машина» (Washing Machine), которая состоялась 5 декабря в одном из лондонских кинотеатров. В опросе приняли участие две тысячи британцев, сообщает ИА REGNUM.

Рейтинг возглавил фильм «Пятьдесят оттенков серого», вышедший в 2015 году. За эту картину проголосовали 34% респондентов.

Второе место занял фильм ужасов «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» (1999). За него проголосовали 29% респондентов. Далее следует «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза», вышедшая в 1999 году (26%).

Также в ТОП-10 вошли «Горбатая гора» (2005, 26%), «Трансфомеры» (2007, 24%), «Почтальон» (1997), «Артист» (2011), «Австралия» (2008), «Ванильное небо» (2001) и «Семь лет в Тибете» (1997).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названы самые ожидаемые фильмы 2018 года по версии зрителей
Составлен список самых недооцененных фильмов года

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017