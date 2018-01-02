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Более десяти человек получили ранения при ДТП с автобусом в США

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Фото: Global Look Press
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Крупная авария с участием автобуса произошла в канун Нового года в американском штате Юта. В результате ДТП погибли 13-летняя девочка, еще 11 человек получили ранения.

Как сообщает телеканал KSL, авария произошла приблизительно в 23:00 по местному времени (9 утра мск) недалеко от города Грин-Ривер.

По предварительной версии, направлявшийся в Лас-Вегас автобус съехал с дороги и упал в овраг. Тринадцатилетняя девочка скончалась на месте происшествия, еще 11 раненных пассажиров были госпитализированы. Водителя автобуса и еще двоих пассажиров транспортировали в больницу на вертолете.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

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