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Гидрометцентр дал прогноз на 2018 год

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Гидрометцентре рассказали, какая погода ждет россиян в 2018 году. Согласно прогнозу, климат в стране «будет теплеть».

Это, в первую очередь, касается европейской части страны, Уральского федерального округа, юго-запада Сибирского федерального округа, востока Якутии, севера Хабаровского края и Амурской области. Ниже нормы температура будет лишь на Чукотке и на азиатской территории России.

Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что январь ожидается теплым, однако гражданам стоит готовиться к избытку осадков, пишет «Российская газета».

«Все климатические модели показывают, что ближайшие сто лет, безусловно, климат будет теплеть», — отметил Вильфанд.

В частности, в Гидрометцентре прогнозируют аномально теплый март. Температура воздуха будет значительно превышать средние многолетние значения. 

При этом Вильфанд подчеркнул, что у потепления есть и негативные стороны. Так, например, паводки перестали быть сезонным явлением. Так, на Кубане угроза прохождения опасных дождевых паводков будет сохранятся в течение зимы.

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