Синоптики рассказали о погоде в Москве 1 января

Облачная погода с небольшими осадками и до +3 градусов ожидаются в Москве и области в первый день 2018 года. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

«Температура днем 1-3 градуса, облачно, небольшие осадки в виде дождя со снегом. Ветер южный 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с», –– отмечается в сообщении.

Атмосферное давление 1 января составит 748 мм ртутного столба.

Ранее сообщалось, что в течение недели в Москве были побиты несколько температурных рекордов.

В среднем температура воздуха в столице превышает норму на 7-9 градусов.

Ранее портал iz.ru сообщал, что фестиваль «Ледовая» Москва оказался под угрозой срыва из-за аномально теплой погоды.