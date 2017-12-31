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Перестановки ожидаются в британском правительстве

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Фото: Global Look Prees/Jakob Ratz
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СМИ со ссылкой на источники сообщают, что в январе премьер Великобритании Тереза Мэй может уволить пять министров и произвести ряд назначений.

Как пишет Mirror, могут быть отправлены в отставку министр образования Джастин Грининг, председатель Консервативной партии Патрик Маклохлин, министр транспорта Крис Грэйлинг и министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грег Кларк и лидер палаты общин Андреа Лидсом.

Мэй также может попросить главу МИДа Бориса Джонсона заняться «работой по проведению Brexit» в министерстве по делам бизнеса, однако газета отмечает, что Джонсон вряд ли примет это предложение.

Ранее сообщалось, что Тереза Мэй предложила снять фильм с женщиной в роли Бонда.

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