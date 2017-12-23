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Британские истребители «перехватили» самолет премьера Мэй

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Фото: REUTERS/Petros Karadjias
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Два истребителя ВВС Великобритании осуществили «перехват» самолета британского премьер-министра Терезы Мэй во время возвращения главы правительства с Кипра.

По данным The Telegraph, истребители приблизились к самолету с Мэй на борту в воздушном пространстве Великобритании и покачали крыльями. Данный маневр означает требование проследовать за воздушным судном.

Сама Мэй была восхищена происходящим, она назвала действия экипажей впечатляющими.

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