Британские истребители «перехватили» самолет премьера Мэй

Два истребителя ВВС Великобритании осуществили «перехват» самолета британского премьер-министра Терезы Мэй во время возвращения главы правительства с Кипра.

По данным The Telegraph, истребители приблизились к самолету с Мэй на борту в воздушном пространстве Великобритании и покачали крыльями. Данный маневр означает требование проследовать за воздушным судном.

Сама Мэй была восхищена происходящим, она назвала действия экипажей впечатляющими.