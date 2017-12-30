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Полиция Украины возбудила уголовное дело по факту захвата заложников

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Фото: Global Look Press
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Полиция Украины возбудила уголовное дело по факту захвата заложников в харьковском отделении «Укрпочты», передает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение МВД Украины в микроблоге в Twitter.

«По факту происшествия в почтовом отделении Харькова открыто уголовное производство по части второй статьи 147 («Захват заложников») Уголовного кодекса», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что злоумышленник отпустил пятерых заложников (трех женщин и двух детей). Глава СБУ сообщил президенту Украины Петру Порошенко об их освобождении.

Неизвестный, захвативший заложников, также не исключил возможности сдаться полиции. По словам советника министра внутренних дел Украины Зоряна Шкиряка, мужчина не проявляет агрессии и общается с представителями правоохранительных органов достаточно адекватно.

Инцидент произошел около 3 часов дня. Мужчина попытался ограбить отделение «Укрпочты» на улице Шевченко, однако полиция приехала слишком быстро. Злоумышленник решил объявить о захвате 11 человек, среди которых находились двое детей, в заложники.

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