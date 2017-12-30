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Почти 80 площадок подготовили для запуска пиротехники Москве

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Фото: ТАСС/YAY
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Около 80 специальных площадок подготовлено в Москве для запуска фейерверков в новогодние и рождественские праздники.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МЧС.

По словам собеседника агентства, всего на территории Москвы определено 78 площадок общей вместимостью 16,2 тыс. человек.

По его словам, больше всего таких площадок в Восточном административном округе — 17. Далее следуют Северо-Западный и Северный административные округа — по 9 площадок. Меньше всего площадок в Новомосковском административном округе: их всего две вместимостью 300 человек.

Ранее сообщалось, что предприятия комплекса городского хозяйства, экстренные службы, пожарно-спасательные формирования Москвы переведены на усиленный режим до 9 января.

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