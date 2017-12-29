Все городские службы Москвы переведены на усиленный режим работы

Предприятия комплекса городского хозяйства, экстренные службы, пожарно-спасательные формирования Москвы переведены на усиленный режим до 9 января. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Слаженная работа всех городских служб в новогодние и рождественские дни позволит обеспечить бесперебойное функционирование систем жизнеобеспечения города, безопасность москвичей при проведении более 300 крупных праздничных мероприятий, запланированных в городе», — цитирует Бирюкова агентство городских новостей «Москва».

Заммэра уточнил, что на случай экстренных ситуаций в Москве подготовлены более 1,2 тыс. аварийно-восстановительных бригад. Бирюков подчеркнул, что при необходимости будут проводиться работы по уборке улиц от снега. По его словам, для очистки от мусора мест проведения массовых новогодних и рождественских мероприятий предполагается задействовать более 25 тыс. рабочих.

Сообщается, что в праздничные дни будут усилены меры пожарной безопасности. Под особый контроль будут взяты все городские площадки для запуска пиротехники, передает «Федеральное агентство новостей».

Портал iz.ru писал о том, что с 29 декабря по 4 января в связи с новогодними праздниками будут перекрыты три главные улицы центра Москвы — Тверская, Моховая и Охотный Ряд.