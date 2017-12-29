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СМИ назвали опечатку Трампа словом года

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Издание The Daily Telegraph составило список популярных слов 2017 года. Первую строчку заняло слово covfefe — опечатка, которую допустил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

По итогам онлайн-голосования, слово-опечатка набрало 27%. На второй строчке с результатом 17%  — слово Maybot. Так колумнист газеты Guardian Джон Грейс иронично назвал премьера Великобритании, сравнив его с компьютерной программой. На третьем месте слово «биткоин», так называемая виртуальная валюта, или криптовалюта. 

Кроме этого, в список вошли слова «неуместный», «контент» и «Вайнштейн». При этом последнее слово — фамилию скандально известного голливудского режиссера и продюсера — используют в качестве имени нарицательного, прилагательного и глагола. 

Напомним, в мае 2017 года Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter: «Несмотря на постоянно негативное covfefe прессы». Фраза не была закончена. СМИ сделали вывод, что речь идет о слове coverage (охват).

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