СМИ назвали опечатку Трампа словом года

Издание The Daily Telegraph составило список популярных слов 2017 года. Первую строчку заняло слово covfefe — опечатка, которую допустил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

По итогам онлайн-голосования, слово-опечатка набрало 27%. На второй строчке с результатом 17% — слово Maybot. Так колумнист газеты Guardian Джон Грейс иронично назвал премьера Великобритании, сравнив его с компьютерной программой. На третьем месте слово «биткоин», так называемая виртуальная валюта, или криптовалюта.

Кроме этого, в список вошли слова «неуместный», «контент» и «Вайнштейн». При этом последнее слово — фамилию скандально известного голливудского режиссера и продюсера — используют в качестве имени нарицательного, прилагательного и глагола.

Напомним, в мае 2017 года Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter: «Несмотря на постоянно негативное covfefe прессы». Фраза не была закончена. СМИ сделали вывод, что речь идет о слове coverage (охват).