Щедрин, Чурикова, Бондарчук и другие

Год 2017-й изобиловал культурными достижениями. Отечественное кино обновило кассовый рекорд проката. Книжные премии нашли достойных обладателей. Выставки, помимо художественных достоинств, претендуют на социальные обобщения. «Известия» предлагают свою версию лучших событий уходящего года.

Концерт

Празднование 85-летия Родиона Щедрина вылилось в блистательный музыкальный марафон, стартовавший на родине композитора в Туле и продолжившийся в Москве и Петербурге. Центральным событием юбилейных торжеств стал концерт с участием оркестра Мариинского театра в день рождения маэстро — 16 декабря. Концертный зал имени Чайковского декорировали цветами и афишами. Справа и слева от сцены светились экраны с факсимиле подписи Щедрина и числом 85. На них транслировался фрагмент утренней встречи юбиляра с президентом России.

— Я, конечно, не музыкальный критик, но и не нужно быть музыкальным критиком, чтобы знать, что ваша музыка известна не только в нашей стране, но и во всем мире, — сказал Владимир Путин Родиону Щедрину.

В память Майи Плисецкой концерт открыла легендарная «Кармен-сюита» (дирижер Валерий Гергиев). Затем последовали «Озорные частушки» и «Рождественская сказка». Щедрин, похоже, остался доволен и долго принимал букетики, букеты и букетища — свою признательность любимому композитору публика выразила во всех масштабах.

Спектакль

Пьесу Питера Моргана «Аудиенция» о том, как королева Елизавета II 65 лет принимает доклады премьер-министров, поставил на сцене Театра Наций Глеб Панфилов. Главную роль режиссер доверил супруге Инне Чуриковой. Сын народных артистов Иван Панфилов спродюсировал постановку. В спектакле нашлось место и для собак семьи — корги Лесли и Сюзи сыграли питомцев королевы. Впрочем, семейственность — неотъемлемая составляющая монархии.

— Королеве 91 год, и она рекордсмен по длительности пребывания на троне, — подчеркнул Глеб Панфилов. — Что это — анахронизм XXI века или чудо британского государственного и политического устройства? На этот непраздный вопрос дает ответ наш спектакль.

Инна Чурикова с легкостью меняет не только костюмы, но и возраст, будто за кулисами выпивает эликсир молодости. Истина кроется в мелочах, поэтому в дамскую сумочку Елизаветы положили зеркальце, помаду, ручку и мятные пастилки, привезенные из Лондона. Ведь, как говорит Елизавета II в финале спектакля, главная особенность монарха — в том, что он обычный человек.

Выставка

Проект «Зимний дворец и Эрмитаж в 1917 году» имеет подзаголовок «История создавалась здесь», и с этим не поспоришь: посетителю предлагают увидеть те самые залы, где большевики сражались с кадетами и арестовывали Временное правительство.

— Понятие «штурм Зимнего» возникает на выставке в разных смыслах. Не только штурм, который инсценировали большевики, но и история того, как музей Эрмитаж сумел защитить себя, как эвакуировал свои ценности во время потрясений, как завоевывал Зимний дворец, добиваясь, чтобы он не стал местом бюрократических учреждений, съездов или музеем революции, — рассказал «Известиям» директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

История и культура на этой выставке соединены в неразрывное целое: множество книжных изданий 1910–1920-х годов, плакаты времен Гражданской войны, произведения искусства. Финальный раздел экспозиции посвящен работе Эйзенштейна над фильмом «Октябрь» (1927), который впечатал в массовое сознание миф о взятии Зимнего. Собственно, между документом и мифологией и существует эта выставка с постоянно меняющейся оптикой. И это правильно, поскольку 100 лет прошло, а однозначного взгляда на те события до сих пор нет.

Фильм

Авторскому кино часто вменяют беспросветный пессимизм, но именно «Аритмия» Бориса Хлебникова, щемящая драма о врачах скорой помощи, подарила нам на редкость воодушевляющий финал. Начальники приходят и уходят, одна реформа сменяет другую, а скромные люди в синей униформе всё так же изо дня в день делают свою героическую работу.

У Андрея Звягинцева в «Нелюбви» всё печальнее, но эффект она, в общем, производит тот же. История развода двух малоприятных людей заставляет со всей остротой переоценить собственные отношения с родными и близкими. Самый эмоциональный фильм режиссера уже взял приз в Канне, две награды Европейской академии, а на днях вошел в шорт-лист «Оскара» и пятерку номинантов на «Золотой глобус».

В конце года по большому счету первая сказка-фэнтези по мотивам русского фольклора неожиданно для всех стала самым кассовым российским фильмом в новейшей истории. «Последний богатырь» Дмитрия Дьяченко заработал более 1,7 млрд рублей и объединил в одном кинозале зрителей всех возрастов. Приключения Ивана и его друзей теперь обречены на продолжение.

Книга

Биограф Лев Данилкин получил первый приз литературной премии «Большая книга» за книгу «Ленин. Пантократор солнечных пылинок».

— Я начал писать ее еще в 2012 году и собирался сдать в издательство через год, — рассказал «Известиям» писатель. — Но я медленно пишу, и процесс затянулся. Есть, кстати, очень хорошие книги о Ленине. Но я написал совсем другую, со своим представлением об этом человеке. Вы не представляете, какой чудовищный кризис был в стране в 1917 году до появления этого человека. По сути, он вытянул страну из этого кризиса. Ленин — политик кризиса. В сегодняшней России ему нечего было бы делать.

Работая над книгой, Лев Данилкин опирался на многочисленные источники, в том числе 55 томов собрания сочинений Ленина и расшифровки протоколов заседаний РСДРП.

Проект

На фестивале «Кинотавр» Федор Бондарчук представил Школу кино и телевидения «Индустрия». Это учебное заведение было создано режиссером при поддержке «Национальной Медиа Группы». Основная цель киношколы — формирование современного поколения профессиональных творческих кадров для российской киноиндустрии.

— К нам пришли невероятно мощные, талантливые, потрясающие ребята. Для меня «Индустрия» — мое самое большое достижение, — оценил проект Федор Бондарчук.

Среди педагогов школы — Владислав Опельянц, Сергей Гармаш, Александр Велединский, Александр Котт, Жора Крыжовников. В экспертный совет «Индустрии» входят Сергей Сельянов, Вячеслав Муругов, Тимур Вайнштейн, Петр Ануров, Антон Долин и др. Обучение платное, но для наиболее талантливых абитуриентов предусмотрены гранты, в том числе от НМГ, «Индустрии» и Фонда кино.

Раут

Премьеру балета «Нуреев» в Большом театре светская публика ждала с конца прошлого сезона. Дабы избежать спекуляций, руководство театра решилось на беспрецедентный шаг — отпускать не более двух билетов в руки, да и то строго по паспорту. «Фейсконтроль» на этом не закончился. Предьявить документы гостей премьеры просили и на входе в театр. За паспортами безропотно потянулись даже те, кого вся страна знает в лицо.

Из автомобилей класса люкс друг за другом появлялись Дмитрий Песков под руку с Татьяной Навкой, Валентина Матвиенко, Роман Абрамович, Михаил Фридман, Алексей Кудрин, Рената Литвинова, Алексей Мордашов, Константин Эрнст, Ксения Собчак, Михаил Куснирович... С трудом вспоминается, когда в последний раз премьера в Большом проходила в столь гармоничном светском амбьянсе. Были все: богема, творческая интеллигенция, политическая элита, резиденты Forbes и просто люди с правильными связями. Буфетчики шутили, что одного шампанского в этот вечер зрители выпили на сумму, едва ли не равную всему бюджету постановки.

Юбилей

«Известия», по выражению актера МХАТа Михаила Чехова, всегда были «центром огромной энергии». Прославленный артист произнес эти слова 90 лет назад — поздравляя газету с 10-летием. С тех пор ничего не изменилось. И изменилось всё. Опережать современность, оставаясь частью национального наследия, — в этом состоит главная известинская традиция, с которой газета вошла во второй век своей великой истории.

Исторический спецпроект «Известий» «100 лет — 100 дней» стартовал 13 марта 2017 года. Это был настоящий онлайн-марафон длиной в несколько месяцев. Каждый день на сайте 100izvestia.ru публиковался материал об одном из 100 лет жизни газеты — рассказ о самых ярких событиях времени, галерея уникальных фотографий и газетные полосы, которые отобрали из 138 тыс. архивных страниц редакторы издания.

Главным событием юбилейного года стали трансформация легендарного исторического бренда в мультимедийный формат и создание нового портала iz.ru. Мультимедийный центр был запущен на Петербургском международном экономическом форуме лично президентом РФ Владимиром Путиным.

Потери

В 2017 году покинули этот мир народные артисты СССР Алексей Баталов, Зураб Соткилава, Леонид Броневой, народный художник СССР Илья Глазунов, народные артисты России Дмитрий Хворостовский, Тамара Миансарова, Виктор Смирнов, Георгий Тараторкин, Людмила Рюмина, Кира Головко, Георгий Натансон, Виталий Шаповалов, поэт Евгений Евтушенко, писатель Даниил Гранин, сатирик Михаил Задорнов... Светлая им память.

«Известия» тоже понесли потерю. Скончался легендарный известинский фоторепортер Виктор Ахломов.

— Говорят, те, что уходят из жизни в канун Пасхи, отправляются в светлый путь. Виктор Ахломов, более 50 лет не разлучавшийся с фотокамерой, вписавший важнейшие страницы в фотолетопись нашей страны, был человеком удивительно светлым, — вспоминает директор-основатель московского Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова. — Его творчество начинается с хрущевской оттепелью — временем надежд, эпохой физиков и лириков, когда люди улыбались, полные надежд и гордости за наш первый спутник, первого космонавта, первый выход в открытый космос.

По словам Ольги Свибловой, несмотря на разные эпохи, сменявшие друг друга, Виктор Ахломов остался верен идеалам своей юности. Мир и люди на его фотографиях освещены внутренним светом — светом надежды.

«Итоги» подготовили Светлана Наборщикова, Сергей Уваров, Николай Корнацкий, Зоя Игумнова, Наталья Васильева, Наталья Осипова