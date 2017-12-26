Операция по пересадке головы вновь перенесена

Пересадка головы вновь перенесена. Сложнейшая операция должна была состояться в Китае. Но, по всей видимости, команда хирурга Серджио Канаверо не готова. Специалисты утверждают: технически эта операция возможна, но крайне сложна. Вероятность, что голова «срастется» с живым человеком, — 80%. Так думает Валерия Прайд, директор российского «Криоцентра».

В ноябре китайские врачи пришили голову к мертвому телу. 18 часов медики соединяли позвоночник, нервы и сосуды. Но вряд ли стоит сравнивать эту процедуру с настоящей операцией. И на данный момент приживление головы — это что-то из области фантастики. К тому же в области медицины есть множество других важных проблем.