Россия и Египет договорились об обмене разведданными

Россия и Египет договорились об обмене разведывательной информацией с целью противодействия терроризму, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным.

Переговоры обоих лидеров проходят в Каире сегодня, 11 декабря. Стороны, в частности, подписали акты о начале работ по проекту строительства первой египетской АЭС «Эль-Дабаа», а также о поставке для нее ядерного топлива.

Ранее портал iz.ru сообщал, что перед тем, как приехать в Каир, Путин посетил российскую авиабазу Хмеймим. В ходе визита он приказал приступить к выводу войск из Сирии.

После Египта российский лидер отправится в Турцию, где состоятся переговоры с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.