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Переговоры по Сирии пройдут в Астане 21–22 декабря

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Фото: РИА Новости/Болат Шайхинов
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Восьмая международная встреча по Сирии в Астане пройдет 21-22 декабря. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД Казахстана.

«Очередная международная встреча по Сирии в рамках Астанинского процесса состоится 21–22 декабря», — сказано в сообщении.

По данным агентства «Интерфакс», на встрече «Астана-8» будет принято положение о рабочей группе по освобождению задержанных, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести. Кроме того, стороны планируют обсудить дальнейшее функционирование зон деэскалации и «утвердить совместное заявление о гуманитарном разминировании в Сирии, включая объекты ЮНЕСКО».

Последний раз на встрече стран — гарантов астанинского процесса — России, Ирана и Турции — было выпущено совместное заявление, в котором была акцентирована необходимость сохранения территориальной целостности Сирии.

11 декабря российский лидер Владимир Путин на встрече с сирийским коллегой Башаром Асадом Путин выразил надежду, что совместными усилиями России, Турции и Ирана будут налажены мирная жизнь и политический процесс в Сирии.

Ранее Путин отдал приказ о выводе российских войск из Сирии в связи с полным освобождением государства от террористов

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