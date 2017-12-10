Минобороны ответило на заявления о «присваивании» Россией победы в Сирии

Победа над террористами группировки ИГ (запрещена в РФ) в Сирии является в первую очередь заслугой политического руководства Дамаска и сирийской правительственной армии.

Об этом заявило Минобороны в ответ на заявление главы французского МИДа Жан-Ива ле Дриана о «присваивании» Россией победы в Сирии, которая, по его словам, была достигнута за счет действий возглавляемой США международной коалиции.

«При поддержке ВКС России сирийская армия освободила от террористов ИГ сотни населенных пунктов и вернула под контроль легитимного руководства практически всю территорию страны», — говорится в официальном заявлении российского оборонного ведомства.

В документе приводится критика действий международной коалиции во главе с США. Минобороны назвало «массированные бомбардировки Ракки вместе с мирными жителями» единственным весомым результатом операций союзников.

«Всё это время международная коалиция была сосредоточена на противодействии сирийским правительственным войскам вплоть до прямых бомбардировок их позиций в том же Дейр-эз-Зоре», — заявляет ведомство.

Как писал портал iz.ru, министр обороны Сергей Шойгу в среду, 6 декабря, доложил президенту РФ Владимиру Путину о полной и окончательной победе над боевиками ИГ в Сирии.