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Конашенков ответил США на заявления об «американском» небе в Сирии

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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У США не было и не может быть никакого «своего» неба над суверенным государством Сирия, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в ответ на заявление Пентагона о якобы вторжении российской авиации в «американское» воздушное пространство над САР.

«Представителям Пентагона следует вспомнить, что Сирия является суверенным государством и членом ООН, поэтому никакого «своего» неба у США здесь не было и быть не может. Более того, большинство сближений российских и американских самолетов в районе долины реки Евфрат были связаны с попытками американской авиации создавать помехи уничтожению террористов ИГ («Исламское государство, запрещено в РФ)», — сказал Конашенков.

Генерал-майор напомнил, что коалиция США в отличие от ВКС России действует в Сирии незаконно.

Конашенков также прокомментировал маневры американского F-22, который активно препятствовал российской паре штурмовиков Су-25 выполнять боевую задачу в районе долины реки Евфрат. По словам генерал-майора, российские самолеты вылетели для выполнения боевой задачи по уничтожению опорного пункта террористов, в то время как в этом районе совершал маневры американский F-22, который имитировал бой, выпускал тормозные щитки и отстреливал тепловые ловушки. Официально коалиция США не комментировала этот инцидент.

Ранее представитель Центрального командования ВС США Дамиен Пикарт заявил американским СМИ, что это якобы российские летчики создавали помехи американскому самолету и «вторглись в наше воздушное пространство к востоку от реки Евфрат».

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